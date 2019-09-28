РИАМО – 28 сен. До конца 2019 года «Союзмультфильм» планирует выпустить 500 минут анимации, с 2016 года производство студии уже выросло более чем в пять раз, сообщил РИАМО директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Рост точно будет, сейчас я не готов сказать конкретных величин. У нас в «Союзмультфильме» объем производимой анимации в 2016 году составлял 96 минут, в 2018 уже было более 400 минут. В этом году планируется 500 минут анимации», - сказал Машковцев.

Он добавил, что рост производительности мультфильмов связан с большим количеством факторов. Например, с количеством людей, которые работают над проектом, над типом самого проекта (сериал это, полнометражный или короткометражный мультфильм).

По его словам, в целом сейчас российская анимация переживает подъем в производстве. В 2011 году было произведено три тысячи минут анимации, в прошлом году эта цифра увеличилась до 4,5 тысяч.

«Я думаю, что от года к году объемы производства в стране будут расти, поскольку это интересно не только со стороны самих аниматоров. Сейчас государство поддерживает мультипликационную отрасль. Эта поддержка начинает носить все более и более системный характер», - добавил Машковцев.