РИАМО - 28 сен. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал закон о запрете открытого огня и курения на балконах, он отметил, что курение может убивать по-разному, и один из самых чудовищных способов – пожар.

«Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении. К слову, пожар угрожает далеко не только тем, кто курит и неосторожно обращается с огнем. Нередко бывает так, что курильщик выбрасывает окурок с балкона (что само по себе, как мне кажется, очень плохо), который затем ветром заносится на балкон нижнего этажа. И если там есть что-то легковоспламеняющееся, то пожар может быть у тех, кто даже не подозревает о курении этажом выше», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что родители нередко днем размещают маленьких детей поспать на свежем воздухе на балконе, куда может залететь окурок.

«Поэтому запрет на открытый огонь на балконе, установленный постановлением правительства РФ по инициативе коллег из МЧС России, конечно же, очень важен», — заключил Салагай.

Изменения в правила противопожарной безопасности вступят в силу 1 октября. Будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и номеров в гостиницах. МЧС подтвердило, что новые правила касаются и курения.