РИАМО - 28 сен. В деревне Судниково Волоколамского городского округа обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны, боеприпасы не представляют опасности для жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«27 сентября в 15:27 поступило сообщение об обнаружении снарядов времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Судниково, улица Зеленая. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что до ближайших жилых строений около 350 метров. На месте обнаружения выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 30 сентября.