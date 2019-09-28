РИАМО - 28 сен. В одном из многоквартирных домов в Озерах произошло проседание трех железобетонных плит, повреждений в несущих конструкциях стен не выявлено, эвакуация дома не проводилась, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«27 сентября в 16:00 поступило сообщение о проседании плиты перекрытия между первым этажом и подвалом в жилом дом по адресу: Озеры, микрорайон 1, дом 7А. Установлено, что при проведении ремонтных работ в первом подъезде на первом этаже в результате снятия полов обнаружили проседание трех железобетонных плит», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в несущих конструкциях стен повреждений не выявлено. Эвакуация дома не проводилась. При этом в случае необходимости рядом имеется дом, в который можно будет отселить жителей.

В результате происшествия погибших или пострадавших нет. После проведения экспертизы компанией ООО «Инфопром Технологии» начнутся восстановительные работы.