РИАМО - 28 сен. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до 14 градусов тепла, осадков над территорией региона не прогнозируют, атмосферное давление будет чуть выше нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 10-12, по области 9-14 градусов. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба», - говорится в сообщении.

Предстоящим днем ожидаемые колебания метеопараметров будут не резкие, атмосферное давление немного превышает климатическую норму, немного подрастет температура, кислородный режим благоприятный.

Для метеозависимых людей проблемой может стать возмущенный геомагнитный фон. В группе риска могут оказаться люди старших возрастных групп, перенесшие сосудистые нарушения, гипертоники, лица с расстройствами нервной и психо-эмоциональной системы.

У таких людей могут появиться внезапные головные боли или боли в области сердца, нарушения сердечного ритма, приступы стенокардии и мигрени, тревожно-депрессивные и эмоциональные всплески, снижение умственной и физической работоспособности.

Чтобы минимизировать вред, необходимо строгое соблюдение рекомендаций врача и своевременный прием лекарств, нельзя терпеть головные и сердечные боли, необходим контроль артериального давления. Нужно постараться уменьшить физическую нагрузку, избегать стрессовых ситуаций.