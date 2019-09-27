РИАМО - 27 сен. Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» при поддержке губернатора Московской области откроется 28 сентября в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», в котором представлены произведения из 11 подмосковных музеев, сообщила в пятницу журналистам вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Лучшие 90 картин из 11 музеев Московской области представлены на выставке в «Новом-Иерусалиме». Выставка проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ее уникальность в том, что основой построения экспозиции стала работа художников с цветом. Всех приглашаем и очень ждем», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что на выставке впервые представлены несколько произведений, которые были конфискованы из коллекции бывшей жены экс-министра финансов Московской области Жанны Булах и переданы музею «Новый Иерусалим» в августе 2019 года. Среди них: «Портрет девочки» Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова.

«Еще хотелось бы напомнить, что 3 октября в Подмосковье будет большой праздничный день. В этот день можно посетить бесплатно подмосковные музеи, в том числе «Ново-Иерусалим» и эту выставку», - добавила Виртуозова.

В свою очередь руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина уверена, что через выставку в «Новом-Иерусалиме» многие посетители заинтересуются другими городами Подмосковья.

«Я надеюсь, что посетители выставки через эти шедевры будут открывать их место нахождения - Абрамцево, Серпухов, Коломна. Это даст им возможность задуматься и подумать о том, чтобы приехать в эти места, если они там не были. Мне кажется, мы многогранно посмотрели на эту выставку», - заявила Галкина.

К 90-летию Подмосковья выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре при поддержке комитета по туризму Московской области впервые в едином пространстве представит 90 произведений искусства из музеев Московской области. Работы признанных гениев живописи – Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Поленова, Малявина и многих других мастеров – объединят по цветовому принципу, что позволит взглянуть на них по-новому.

Выставка будет работать до 29 марта 2020 года.