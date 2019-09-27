РИАМО - 27 сен. Комиссия департамента культурного наследия города Москвы официально приняла итог реставрационных работ в выявленном объекте культурного наследия «Ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых, конец XVIII – XIX век», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Памятник расположен по адресу: улица Волочаевская, 40-г, строение 4.

«В процессе нынешней реставрации специалисты привели в порядок фасады памятника, выполненные в стиле классицизм, а также приспособили внутренние помещения под современные нужды», - отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что был проведен ремонт кровли здания фундаментов. Реставраторы расчистили фасады, нанесли новую штукатурку и окрасили стены, кроме того, заменили окна и двери. Отдельным важным этапом была реставрация лепных декоративных элементов и колонн. Также специалисты благоустроили территорию.

Глава департамента напомнил, что в конце XIX века фабрикой управлял сын ее основателя – Константин Алексеев, известный нам под фамилией Станиславский.

Под руководством будущего выдающегося театрального деятеля фабрика расцветала и обзаводилась новым оборудованием.