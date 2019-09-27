РИАМО - 27 сен. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий Наро-Фоминского городского округа, там запрещается проводить выставки собак и кошек, продавать животных, а также вывозить их с карантинной территории, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (27 сентября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных садоводческого некоммерческого товарищества «Лотос» вблизи деревни Набережная Слобода», – говорится в тексте документа.

Торговля животными, а также отлов и вывоз диких животных из карантинной зоны запрещен в Наро-Фоминском округе от восточной границы деревни Серенское до южной границы деревни Новоборисовка, далее до северной границы деревни Ахматово и далее до восточной границы деревни Серенское.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона губернатор поручил разработать и утвердить обязательный для исполнения план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.