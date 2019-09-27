РИАМО - 27 сен. В рейтинг РБК «500 крупнейших по выручке компаний России» вошел «Мособлгаз», выручка компании в 2018 году на 7% превысила показатель предыдущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В этом году предприятие поднялось на 15 позиций вверх в рейтинге.

«Осуществляя свою деятельность только на территории Москвы и Московской области, Мособлгаз продолжает ежегодно улучшать свои позиции в рейтинге РБК», – подчеркнул глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

По его словам, росту финансовых показателей способствует увеличение объемов транспортировки газа, а также расширение линейки предлагаемых компанией услуг и товаров, реализуемых на территории Подмосковья, в том числе реализуемых онлайн.

В рейтинг включены компании различных форм собственности (государственные, частные, совместные предприятия), различных организационно-правовых форм. Компании ранжированы в рейтинге по объему выручки за 2018 год.

«Мособлгаз» – одна из крупнейших газораспределительных компаний России, которая реализует масштабную программу правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2025 года». Согласно программе газификации, к концу 2019 года будут построены и введены в эксплуатацию 50 новых газопроводов на территории региона.