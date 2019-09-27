РИАМО - 27 сен. В Москве полиция проводит проверку по информации о жалобах сотрудниц ОВД на домогательства со стороны своего начальника, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сейчас проводится проверка по информации о поступлении жалоб», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что две женщины-полицейские пожаловались на домогательства со стороны одного из руководителей ОМВД по району Щукино. По их словам, подполковник делал недвусмысленные намеки, одной из сотрудниц присылал интимные фото, другой прямо заявил, что она не продвинется по службе, если «не будет послушной».

Руководитель Межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин отметил, что сообщение о херрасменте донесли руководству Главка.