РИАМО - 27 сен. Правительство Подмосковья одобрило проект создания новой особо охраняемой природной территории областного значения в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Площадь новой ООПТ, государственного природного заказника «Темповский», составляет 3215,5 гектаров.

«ООПТ включает крупный лесной массив и болотные экосистемы. На территории заказника обитают виды, занесенные в Красную книгу Московской области: растение пальчатокоренник балтийский, или длиннолистный (включен и в Красную книгу Российской Федерации), а также представители фауны - обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, седой дятел, кедровка, бурый медведь, речная выдра, обыкновенная рысь», — говорится в сообщении.

Заказник «Темповский» стал третьей ООПТ, одобренной правительством в сентябре. Ранее были приняты постановления о природных заказниках областного значения «Дубравна» (Талдомский городской округ) и «Озеро Подтеребово» (Клин). На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 251 ООПТ.