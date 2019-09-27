РИАМО - 27 сен. В холле областного парламента накануне состоялось открытие выставки живописца, члена Российской академии художеств Николая Давыдова, он представил 21 полотно, на которых показал природу, красоту и духовное богатство Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина в своем приветственном слове сказала, что для парламента очень почетно принимать работы такого знаменитого художника.

«От имени депутатов хочу выразить Вам слова благодарности за Ваш труд. Желаю, чтобы все ваши дальнейшие планы реализовались», – сказала Лазутина.

Также перед гостями выставки выступил заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров, который отметил, что Давыдов представляет очень важное направление русской реалистической живописи.

«Искренняя любовь Николая Сергеевича к России, к Московской области, видна на его картинах – через чудесные лирические пейзажи русской глубинки, через храмы, через нашу природу», – подчеркнул Мазуров.

В свою очередь автор работ Давыдов отметил, что его всегда вдохновляла Московская область, ее неповторимый дух.

«Я искренне люблю свою страну, людей, которые в ней живут. И хочу, чтобы моя живопись помогала видеть и осознавать совершенство окружающего мира», - уточнил художник.

Он подарил Московской областной думе свою картину, на которой изображен храм в Звенигороде – это знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь, который был построен еще в конце 14 века.

После церемонии открытия выставки Давыдов провел авторский мастер-класс для учеников художественных школ Подмосковья. Живописец призвал художников Московской области присоединиться к акции и провести бесплатные мастер-классы по всему региону в честь предстоящего юбилея Московской области.

Выставка в Мособлдуме будет работать до 3 октября, а затем, с 22 ноября по 15 декабря, ее можно будет увидеть в музее-заповеднике «Абрамцево».