РИАМО – 27 сен. Две сотрудницы полиции пожаловались на домогательства со стороны одного из руководителей ОМВД по району Щукино, женщины обратились в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии, сообщает «Московский комсомолец».

Одна из женщин в качестве доказательства предоставила переписку с подполковником.

«Меня принял в кабинете для беседы подполковник, в ходе разговора стал задавать странные вопросы — замужем ли я, есть ли у меня мужчина. В декабре 2019 года, ближе к 23:00, данный человек стал присылать недвусмысленные сообщения по телефону», — написала в обращении одна из сотрудниц.

Она добавила, что начальник начал регулярно присылать ей интимные фотографии из интернета.

«А еще через какое-то время произошла неприятная сцена в кабинете подполковника за закрытыми дверями. Полицейская сетует, что после этого инцидента ее жизнь в отделе стала невыносимой. В конечном счете она не выдержала давления и перевелась в другое подразделение», — говорится в сообщении.

Со второй сотрудницей произошел похожий случай. Шеф часто вызывал ее в кабинет и обсуждал что угодно, кроме работы, а также просил закапать ему глаза. После многочисленных отказов он сказал, что ему такие подчиненные не нужны, и если она хочет офицерскую должность, то должна быть послушной.

Руководитель Межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин отметил, что сообщение о херрасменте донесли руководству Главка, проводится проверка. Документы направят в Следственный комитет.