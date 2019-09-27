РИАМО - 27 сен. После окончания ремонта банного комплекса в Коломне для жителей появилось дополнительно 70 помывочных мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В преддверии зимы у жителей Коломны появился новый объект, способный согреть не только тело, но и душу. После реконструкции банного комплекса в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» для посетителей создано дополнительно 70 помывочных мест, обновлен инвентарь и значительно расширился ассортимент банных принадлежностей», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что до конца года в Коломне запланирована к открытию еще одна баня.

В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» на территории комплекса «Русская банька» в Коломне на улице Партизан состоялось торжественное открытие нового отделения премьер-класса на 20 помывочных мест, а также закончен ремонт в отделении общественной бани экономкласса на 50 помывочных мест, где заменили устаревшие части отопления, провели капитальный ремонт парной, закупили более 100 новых тазиков и веники.

Первые три посетителя смогли посетить баню бесплатно. В день открытия было испарено 100 березовых веников и 70 веников из можжевельника, измылено больше 20 кусков банного мыла.

Общая сумма внебюджетных инвестиций в реконструкцию банного объекта составила более 2 миллионов рублей.

В этом году это уже шестой банный объект, открытый в рамках программы «100 бань Подмосковья». Всего с начала реализации программы открыто 84 банных комплекса.

«Стоит отметить, что во всех банях, работающих в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья», предусмотрены скидки льготным категориям граждан», - добавил Посаженников.