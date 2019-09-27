РИАМО – 27 сен. Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в закон «О полиции», которые предполагают введение административной ответственности за распространение в интернете сведений, оскорбляющих и порочащих сотрудников силового ведомства, сообщает «Интерфакс».

«Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить «неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции» от распространения в интернете «сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России», – говорится в сообщении.

За оскорбление сотрудника полиции предлагается вводить административное наказание в отношении юридических и физических лиц. Также наказывать будут самих сотрудников правоохранительных органов, если они будут распространять сведения, которые «выражают неуважение к органам внутренних дел РФ».

Закон может вступить в силу с января 2020 года. Обсуждение инициативы продлится до 11 октября этого года.