РИАМО - 27 сен. В Раменском городском округе завершено строительство тротуара в поселке Агрохимстанции Софьинского сельского поселения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы выполнены на участке с 0,7 по 1,5 километр автодороги «М-5 «Урал» – РАОС» (улица Центральная), вблизи которой расположена общеобразовательная школа №18 и Дом культуры», – говорится в сообщении.

Кроме того, обустроен новый тротуар в деревне Морозово у Рыболовской общеобразовательной школы. Для повышения безопасности пешеходов выполнены работы на участке автодороги М-5 «Урал» – Рыболово – Михеево – М-5 «Урал» с 0,3 по 0,5 километр.

Продолжаются работы по устройству тротуаров на автодороге «ММК-Раменское» с 0 по 1,7 километр, а также с 10,5 по 14,5 километр, общий объем работ на автодороге составит порядка 5,7 тысячи погонных метров.

Тротуар появится на улице Шоссейная, улице Центральная и улице 8 марта и пройдет через поселок совхоза Раменское и деревни Клишева, в которой находится Раменский ипподром. Завершить строительство планируется в начале октября.

Всего на территории Московской области в текущем году запланировано построить более 360 тротуаров общей протяженностью 245 километров.