РИАМО - 28 сен. В Москве перекроют участок дублера Мосфильмовской улицы в районе дома 56 в субботу с 08:00 до 20:00, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Участок улицы рядом с посольством ФРГ перекроют из-за мероприятия German Diplomatic Car Day. Проезд транспорта будет закрыт полностью.

Дипломатический день немецкого автомобиля проводится в столице рядом с немецким посольством ежегодно. На мероприятии немецкие автокомпании представляют гостям свои новинки.