РИАМО - 27 сен. Вопросы цифровизации промышленных предприятий региона обсудили 50 участников стратегической сессии «Цифровая трансформация промышленных предприятий Московской области», которая прошла в доме правительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Сессию организовал центр «Высшая школа государственного управления» Московского областного филиала РАНХиГС. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, цифровая трансформация предприятия позволяет решить сразу несколько задач, стоящих перед руководством, и напрямую влияет на повышение эффективности работы производственного комплекса.

«Результатами цифровой модернизации являются не только снижение операционных и транзакционных издержек, повышение управляемости и производительности труда, ускорение разработки новых видов продукции, но и реализация многих маркетинговых задач – выход на новые рынки, включая зарубежные, повышение качества взаимодействия с клиентами, поставщиками и подрядчиками, переход на эффективные бизнес-модели», – сказал Хромов.

Участники сессии среди ключевых решений для преодоления сдерживающих факторов промышленной цифровизации выделили: разработку специальных налоговых льгот; подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; создание системы финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий; повышение затрат на разработку отечественных цифровых технологий и платформ.

Все собранные предложения будут проанализированы и учтены в ходе подготовки новых мер поддержки для промышленников экспертами министерства инвестиций и инноваций региона, а также переданы в Минпромторг РФ.