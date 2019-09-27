РИАМО - 27 сен. С 2011 года по настоящее время в Москве построили 60 гостиниц более чем на 11 тысяч номеров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Перед нами стоит задача нарастить объемы строительства гостиниц, обеспечивая появление в столице отелей различного формата, в том числе и с участием международных брендов. За прошедшие годы уже открыто 60 гостиниц и эта работа будет продолжена», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, только с начала этого года в городе открылось два отеля на 1 тысячу номеров, в том числе и гостиница в новой Москве. До конца года достроят еще пять объектов. Среди них есть гостиницы в составе многофункциональных общественных центров и в отдаленных районах города. Некоторые гостиницы строятся мировыми операторами.

По словам Хуснуллина, в следующие два года планируется построить еще 16 отелей почти на 2,5 тысячи номеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние несколько лет объем турпотока в Москву практически удвоился. Это связано с развитием инфраструктуры, благоустройством города, фестивалями и гостиничным хозяйством.