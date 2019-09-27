РИАМО - 27 сен. В районе Северное Тушино началась внутренняя отделка жилого дома для переселения по программе реновации, строительство идет по индивидуальному проекту, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Дом находится по адресу: улица Свободы, владение 67, корпус 5.

«В настоящее время идет устройство стяжек, плиточные работы и оштукатуривание поверхностей. Завершить строительство мы планируем в следующем году», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом - односекционный монолитный с техническим подвалом и помещениями общественного назначения на первом этаже. Фасады выполнят в бежевых тонах с яркими красными и желтыми акцентами. На них установят корзины для кондиционеров, лоджии застеклят.

В доме будет 161 квартира. 20 будут однокомнатными, 121 – двухкомнатная, 20 — трехкомнатные. Общая площадь квартир — почти 9 тысяч квадратных метров.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Территорию возле дома благоустроят.

«Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, а в районе Северное Тушино новые квартиры получат жители 60 сносимых домов. Для начала переселения подобраны три стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых», - добавил Бочкарев.