РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 сен. В Балашихе 1 октября стартует региональная кампания «Некуда спешить», в рамках нее водителям напомнят о недопустимости нарушений установленного скоростного режима, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения целенаправленной социальной информационно-пропагандистской кампании.

«С 1 октября по 1 ноября 2019 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» будет проводится социальная кампания по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий «Некуда спешить»,- сказал временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Андрей Арсеньев.

Он отметил, что с начала 2019 года на автодорогах Московской области по причине превышения скорости или несоответствия скорости дорожным условиям зарегистрировано 717 ДТП, в которых 124 человека погибли и 910 пострадали. Превышения скоростного режима выявляются комплексами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Только в 2018 году выявлено свыше 13 миллионов фактов превышения установленной скорости, из которых 34,5 тысячи случаев связаны с превышением более чем на 60 километров в час.

Основной задачей кампании «Некуда спешить» является информирование автолюбителей о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением скорости движения, донесение информации о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения.

В рамках кампании госавтоинспекторы напомнят участникам дорожного движения о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также профилактические мероприятия проведут в организациях, которые оказывают социально-значимые услуги, в автошколах и автотранспортных предприятиях, на парковках у торгово-развлекательных центров и на автозаправках.