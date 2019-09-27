РИАМО - 27 сен. Карантин по бешенству животных, установленный в июле 2019 года, сняли на ряде территорий в городском округе Серпухов, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (26 сентября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 18 июля 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Турово городского округа Серпухов», – говорится в документе.

Карантин также сняли от северной границы деревни Свиненки до западной границы деревни Никифорово, далее до южной границы деревни Прилуки и далее до северной границы деревни Свиненки.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.