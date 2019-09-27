РИАМО - 27 сен. В Мытищах возобновили работы на долгострое ЖК «Академик», он находится в микрорайоне 36, ведется строительство корпуса 59, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

Возведение 2-секционного 25-этажного жилого дома было начато в июне 2012 года застройщиком ООО «Дом-Спецстрой». Однако строительство из-за отсутствия финансирования практически не велось. В 2019 году для завершения строительства жилого дома был найден инвестор ООО «Осенний квартал», входящий в состав ГК «Инград». Изменился заказчик и генподрядчик.

«После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию свои квартиры в доме получат 360 дольщиков», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что сейчас на объекте ведутся работы по отделке мест общего пользования и благоустройству территории.

«К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», – отметил Гарибян.

Завершить строительство дома планируется к первому кварталу 2020 года.