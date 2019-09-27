РИАМО - 27 сен. Карантин, который был введен для предотвращения распространения и ликвидации очагов оспы овец, отменили в городском округе Луховицы и Коломенском округе, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по оспе овец, установленные постановлением губернатора Московской области от 21 августа 2019 года. После отмены карантина в течение 36 месяцев на территории городского округа Луховицы и Коломенского городского округа запрещается: ввоз не вакцинированных против оспы восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных», – говорится в документе.

Вывозить восприимчивых к болезни животных можно будет только на убой на специализированные предприятия или на оборудованные для этих целей убойные пункты. Кроме того, будет проводиться вакцинация восприимчивых к болезни животных специальными вакцинами против оспы.

Оспа овец — это опасное вирусное контагиозное заболевание, характеризующееся лихорадкой, образованием уплотнений на коже, а также наличием поражений внутренних органов животных. Она распространяется по воздуху, через контакты или пищу. Инкубационный период составляет от трех до 14 суток.