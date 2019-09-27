РИАМО - 27 сен. В Саларьеве завершают строительство детского сада, он рассчитан на 220 детей, здание состоит из двух-трехэтажных блоков ярких цветов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание будет состоять из двух-трехэтажных блоков разных ярких цветов, соединенных друг с другом. Разделение по цвету снаружи будет совпадать с разделением по функции внутри. Застройщики начали возводить объекты социальной инфраструктуры одновременно с жильем — это однозначно позитивная практика», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь здания — более 3,5 тысяч квадратных метров. Там появятся кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок. Окна будут разных размеров с витражным остеклением. На прилегающей территории появятся игровые и физкультурные комплексы.

В ближайшие три года в Москве намерены построить около 200 соцобъектов, в том числе 90 школ и детских садов.