РИАМО - 27 сен. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий Талдомского городского округа, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (26 сентября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Квашенки Талдомского городского округа», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от западной границы деревни Жеребцово до западной границы Маклыгино, далее на юг вдоль границы Талдомского округа до западной границы деревни Мякишево и далее до западной границы деревни Жеребцово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.