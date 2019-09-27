РИАМО - 27 сен. Энергетики компании «Россети Московский регион» в рамках исполнения договора на технологическое присоединение выдали 538 кВт трансформаторной мощности новой школе, которая строится в Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Четырехэтажная школа на 825 учащихся откроет свои двери к осени 2020 года. Она находится во 2-м Шаховском проезде. Для выдачи мощности была построена трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА, и проложены участки воздушной и кабельной линии, общая протяженность распределительной сети составила около 1 километра.

«Смонтированный объект выполнен таким образом, что имеется возможность круглогодичного подъезда персонала компании к ТП для технического обслуживания. В местах врезки кабельной линии в воздушную линию и наоборот смонтированы два разъединителя 10 кВ, которые предназначены в случае необходимости провести включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Волоколамск», — говорится в сообщении.

В настоящий момент полным ходом ведутся строительно-монтажные работы по возведению школы. Она строится по улучшенному типовому проекту, который предусматривает увеличение размеров классов. В здании будут специальные классы для занятий иностранными языками, информатикой, техническим черчением и рисованием, мастерские по обработке металла, дерева, тканей, спортивное ядро, библиотека.

Строительство новых школ, подобных той, которая строится в Волоколамске, позволит в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева создать современные учебные заведения и ликвидировать к 2020 году вторую смену в подмосковных школах.