РИАМО - 27 сен. В городском округе Лотошино завершили ремонт трех участков дорог регионального значения, всего в округе отремонтировали 22 участка дорог протяженностью свыше 21 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отремонтировано два участка дороги Хилово – Палкино – Веденское с 5 по 15 и с 18 по 21,9 километр, а также участок дороги Микулино – Нестерово с 0 по 3,4 километр. На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Всего в городском округе отремонтировали 22 участка дорог протяженностью свыше 21 километра, из них 19 дорог местного значения: в деревнях Ушаково, Веденское, селе Микулино, поселке Торфяной, по улице Новой в деревне Афанасово, на улице Центральная в поселке Новолотошино, ведущей к дому культуры и дворцу спорта», — говорится в сообщении.

Также дорожное покрытие заменили на улице 2-ая Клубная в Лотошине и центральную улицу в деревне Матвейково. Эти участки выбрали жители путем голосования на портале «Добродел».

Дорожные службы отремонтировали территорию автовокзала по улице Центральной в Лотошине. Вокзал ежедневно обслуживает более 3,3 тысячи пассажиров на 21 автобусном маршруте.

В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципалитета комплексно обустроят три дороги регионального значения: Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы, Хилово – Палкино – Веденское, Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Дороги обустроят тротуарами, установят дорожные ограждения, а также построят 1,3 километра линий наружного освещения.

Всего на сегодняшний день в рамках программы ремонта дорог в Московской области укладку асфальтобетонного покрытия завершили более чем на 1,9 тысячи дорог длиной 2330 километров, на 38 участках работы продолжаются.