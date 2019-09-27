РИАМО - 27 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков соцсети «ВКонтакте» десять лимитированных транспортных карт «Тройка», посвященных скорому запуску Московских центральных диаметров (МЦД).

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на группы «РИАМО в Москве», и «Московские центральные диаметры». Победителей редакция выберет случайным образом 5 октября.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

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