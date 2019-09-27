РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 сен. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил с жителями микрорайона Заря подмосковной Балашихи вопрос благоустройства тротуара до железнодорожной станции, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Вместе с жителями Тарас Ефимов прошел по «народной тропе» без освещения и асфальта от домов по улице Советской до платформы и провел рабочее совещание. Председатель многоквартирного дома № 20 Михаил Жуковский отметил, что раньше дорожка к станции была заасфальтирована, но со временем пришла в негодность, а тротуара вдоль улицы Ласточкин проезд никогда и не было.

«Действительно, часть заревцев вынуждены пробираться на станцию и домой прямо между машин, по проезжей части. Это недопустимо, учитывая, что по данной дороге проходит не только частный транспорт, но и маршрутные такси», - сказал Ефимов.

Начальник отдела дорог управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Александр Музалев пояснил, что прежде чем вести работы по обустройству тротуара, необходимо поставить данную территорию на баланс города.

Депутат попросил представителя администрации подготовить необходимый пакет документов для включения бесхозяйной территории в казну муниципалитета.

«Договорились, что на первом этапе вместе с администрацией и советом депутатов Балашихи отработаем земельный вопрос. После чего данная территория будет включена в городской план благоустройства»,- заключил Ефимов.

Микрорайон Заря - бывший военный городок штаба Главного командования ПВО, поселок Заря образован в 1962 году. В 2007 году статус поселка был изменен на микрорайон и включен в состав города Балашихи. Население территории составляет более 25 тысяч человек. Транспортное сообщение осуществляется по железной дороге Горьковского направления МЖД (платформа Заря), Носовихинскому шоссе и через Восточное шоссе по Горьковскому шоссе.