РИАМО - 27 сен. Управляющие компании исполнили предписания Госжилинспекции Подмосковья по ремонту подъездов жилых домов в Сергиевом Посаде, Краснознаменске и Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Провести ремонт крыльца и полов в подъезде, устранить разрушения отделочного слоя стен, а после обеспечить надлежащее содержание общедомового имущества обязала Госжилинспекция управляющую компанию «НКС участок №1» в Сергиевом Посаде, Новоугличское шоссе, дом 57. Проверку инициировали после обращения местного жителя», – говорится в сообщении.

В отношении организации возбудили административное дело с наложением штрафа в размере 125 тысяч рублей. Исполнение предписания зафиксировано в результате контрольной проверки, проведенной 23 сентября. Ремонт проведен, все нарушения устранены.

Аналогичную ситуацию выявила проверка дома №11 по улице Гагарина в Краснознаменске. В отношении управляющей компании «Жилищное Хозяйство» вынесено предписание об устранении нарушений, связанных с наличием мусора, разрушением окрасочного и штукатурного слоя стен, потолков. Наложен штраф в размере 125 тысяч рублей. По результатам контрольной проверки зафиксировано устранение нарушений в полном объеме.

В Госжилинспекцию также поступило обращение с жалобой на разрушения ступеней в подъезде жилого дома, препятствующие попаданию в собственные квартиры маломобильных граждан в деревне Ботово Волоколамского округа на улице Микрорайон, дом 2.

В отношении управляющей организации «Жилищное хозяйство Волоколамского района» вынесено предписание по ремонту ступеней, входной двери, восстановлению остекления и штукатурного слоя в подъезде. Директор признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован. По результатам контрольной проверки зафиксировано исполнение требований Госжилинспекции.

«Нормы жилищного законодательства обязывают проводить ремонт подъездов не реже чем один раз в 5 лет, в некоторых случаях ремонт необходимо проводить не реже чем раз в 3 года. Это зависит от конструктивных особенностей здания и его физического износа», – напомнила Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.