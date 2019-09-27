РИАМО - 27 сен. В Московской области разработаны меры поддержки для инвесторов, которые планируют строить гостиницы, аналогов которых нет в других регионах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Об этом рассказал заместитель министра инвестиций и инноваций региона Игорь Демин в ходе работы форума «PROтуризм», который прошел в Истре. Модератором мероприятия выступил советник президента Московской ассоциации предпринимателей, основатель Finjecto Антон Хреков.

«Министерство инвестиций и инноваций Московской области совместно с Корпорацией развития Московской области разработало каталог земельных участков для реализации проектов по возведению гостиничных комплексов, организации баз отдыха и реставрации усадеб с последующим возведением на их территории туристических объектов. Всего подобран 51 участок, из них 39 - под возведение гостиничных комплексов, восемь - под реконструкцию усадеб, четыре – баз отдыха», — говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, это участки в Сергиевом Посаде, Коломне, Одинцовском и Дмитровском городских округах, Серпухове, Чехове, Зарайске, Павловском Посаде, городских округах Солнечногорск, Красногорск, Пушкинский и Талдомский. Это приоритетные локации, для развития которых правительством Московской области предусмотрены различных меры поддержки.

Хромов отметил, что, помимо выделения земельных участков без торгов, инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество, частично компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры.

«Ключевыми критериями получения субсидии являются регистрация юридического лица на территории Московской области, соответствие гостиницы категории «три звезды и выше», создание не менее 20 номеров, инвестиции в возведение в сумме не менее 50 миллионов рублей, а также размещение в приоритетных локациях», — добавил Хромов.

Зампред правительства Подмосковья уточнил, что инвесторы могут компенсировать до 100% на подведение коммуникаций, но не более чем 80 миллионов рублей, или 15% от общего объема затрат, на строительство объекта.