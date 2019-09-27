РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. На историческом фестивале «Война и миръ» в музее-усадьбе «Остафьево» на территории новой Москвы 28 сентября пройдут учения пехоты времен Отечественной войны 1812 года, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

«Гостей фестиваля ждет незабываемое зрелище – учения пехоты времен Отечественной войны 1812 года и артиллерийские стрельбы с применением настоящего пороха. Место проведения – Круглый луг усадебного парка», – говорится в сообщении.

Умение обращаться с оружием являлось важной частью воспитания дворянина, поэтому на фестивале также можно будет в тире попробовать оружие времен Наполеоновских войн и испытать себя в умении обращаться с одним из древнейших видов стрелкового вооружения – луком.



Все желающие смогут испытать свою меткость из имитационного оружия времен Отечественной войны 1812 года. Гостям праздника предложат попробовать свои силы в обращении с саблей против мишени. На специальной тренировочной площадке под наблюдением опытного тренера возможно будет сразиться друг с другом с помощью безопасного снаряжения.



На площадках фестиваля расскажут о традициях дуэлей XIX века и продемонстрируют их. Место проведения – за Западной галереей. Участие бесплатное.