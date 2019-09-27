РИАМО - 27 сен. В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа откроется магазин «Детский мир», он будет находиться на улице Горького, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию с целью реконструкции магазина в Апрелевке <…>. Реконструкция проводилась в связи с расширением помещения для того, чтобы там открылся магазин «Детский мир», — говорится в сообщении.

Объект торговли расположен по адресу: улица Горького, строение 19. Площадь магазина составляет 3, 197 тысячи квадратных метров. В ближайшее время он будет открыт для посетителей.

Застройщиком выступило ООО «Наша девелоперская компания».