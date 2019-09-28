РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Жителей Подольска приглашают принять участие в Едином дне диспансеризации, который пройдет в субботу в восьми медучреждениях городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главной ее целью является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности.

«Единый день диспансеризации в округе будет проводиться в субботу, 28 сентября, с 9:00 до 17:00 в 8 медицинских организациях округа: в Подольской городской поликлинике №1; Подольской городской больнице №2; Подольской городской клинической больнице №3; Климовской городской больнице №2; Климовской центральной городской больнице; Подольской районной больнице поселка Кузнечики; Подольской районной больнице на бульваре 65-летия Победы и Львовской районной больнице», – говорится в сообщении.

В текущем году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, прикрепленные к вышеперечисленным медицинским организациям. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.

С начала текущего года по субботам было проведено семь Единых дней диспансеризации, в ходе которых обследование прошли свыше 2,1 тысячи жителей Подольска. У 32% осмотренных были выявлены подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 19,1% – на заболевания пищеварительной системы, у 9,8 % – на заболевания нервной системы, у 2% – на сахарный диабет.

Все лица с подозрениями на выявленные заболевания направлены на второй этап диспансеризации для прохождения углубленного обследования и назначения необходимого лечения.