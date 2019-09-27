РИАМО – 27 сен. Госавтоинспекция России отказалась использовать правоприменительной практике снимки нарушений ПДД, которые были сделаны и отправлены пользователями мобильного приложения «Помощник Москвы», сообщает «Коммерсант».

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» запустили в 2015 году. С помощью приложения горожане фотографируют нарушителей и отсылают фото в Московскую административную дорожную инспекцию или в ГИБДД. В июне 2019 года Верховный суд (ВС) пояснил, что помощник нельзя применять в таком режиме, это не автоматическая камера.

«В августе Московские власти обновили приложение, заявив, что оно полностью соответствует позиции ВС. Эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман обратился в МВД, где ему заявили, что после разъяснений ВС фотографии с «Помощника» не применяют», – говорится в сообщении.

В данный момент приложением пользуются свыше 400 тысяч человек.