РИАМО - 27 сен. Здание бассейна площадью порядка 700 квадратных метров в оздоровительном центре «Лесная поляна» в Истре капитально отремонтируют, новые фасады выполнят из прочных и экологичных керамических панелей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Бассейн располагается на территории социально-оздоровительного центра в деревне Турово и представляет собой одноэтажный корпус, состояние которого давно требует обновления. В результате капитального ремонта здание получит новые фасады и избавится от хаотично пристроенных крылец.

«Здание после ремонта сохранит свою функцию – плавательного бассейна в составе оздоровительного комплекса «Лесная поляна», полностью обновит как фасады, так и интерьеры. В частности, будут заменены оконные конструкции, двери, выполнен удобный вход и облицовка из современных долговечных материалов», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В качестве облицовочного материала для фасадов архитекторами предложено использовать терракотовые панели – они изготавливаются из натуральной глины и благодаря тому, что плиты проходят обжиг при сверхвысоких температурах, отличаются высокой прочностью, и хорошо переносят климатические перепады.

Будут использованы керамические плиты двух оттенков – терракотового и светло-бежевого. Горизонтальная раскладка элементов и продольная рустовка сформируют аккуратную поверхность с четким ритмом. Акценты, напоминающие жалюзи, выполняются при помощи того же терракотового багета. Для облицовки цоколя используется темная клинкерная плитка под кирпич.

«Рабочая группа архитектурной комиссии одобрила предложенные решения по капитальному ремонту бассейна как достаточно гармоничные и хорошо продуманные с точки зрения дальнейшей эксплуатации», — отметила главный архитектор Московской области и председатель рабочей группы Александра Кузьмина.

Она добавила, что здание станет гораздо современнее и аккуратнее благодаря тому, что будут убраны диссонирующие элементы, а новая облицовка будет выполнена в соответствии с единым архитектурно-художественным решением и вниманием к деталям.