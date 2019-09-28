РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу пройдет мастер-класс по программированию, в нем смогут принять участие все желающие жители горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать восьмого сентября в 11:00 приглашаем всех детей и их родителей погрузиться в увлекательный мир логики, алгоритмов и программирования. В Центральном парке культуры и отдыха Люберец пройдет мастер-класс, где любой ребенок сможет попробовать себя в роли программиста: запрограммировать настоящего «марсобота», узнать, что такое алгоритм, и написать свои первые строчки кода», – говорится в сообщении.

Юные программисты смогут поучаствовать в увлекательной игре и получить призы и подарки от международной школы программирования «Алгоритмика». Для всех гостей праздника будет работать фотозона с профессиональным фотографом.