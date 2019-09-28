РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. На историческом фестивале «Война и миръ» в музее-усадьбе «Остафьево» на территории новой Москвы в субботу пройдут мастер-классы по бальным танцам, выжиганию по дереву, кожевенному и кузнечному делу, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

На площадках исторического фестиваля «Война и миръ» с 12:00 до 19:00 будут проводится мастер-классы для детей и взрослых.

«На мастер-классе по бальным танцам на первом этаже Восточного флигеля можно будет не только узнать, какие танцы были популярны в первой половине XIX века, но и освоить их основные элементы. Посетившие мастер-класс гости смогут принять участие в историческом костюмированном бале, необходима сменная обувь», – говорится в сообщении.

Выжиганием по дереву будут заниматься в Западной галерее. Участники мастер-класса по пирографии смогут создать маленький шедевр, который послужит отличным сувениром или подарком близким.

Все желающие смогут познакомится с работой кузнечной мастерской в парке возле Западной галереи. Мастер не только покажет процесс создания шедевров из металла и расскажет о древнем ремесле, но и предложит выковать своими руками памятный сувенир.

В лавке-мастерской кожевника в Западной галерее участники смогут пройти обучение основам кожевенного дела.