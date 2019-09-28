РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. В подмосковных Люберцах в субботу пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Дары природы», сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«В библиотеке поселка Октябрьский 28 сентября состоится мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Дары природы», начало в 12:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом №5.