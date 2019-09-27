РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 27 сен. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» нашли мертвым Александра Виниченко, который пропал в Дзержинском 17 сентября, сообщается на сайте отряда.

22-летний Александр Виниченко с 17 сентября не выходил на связь. Его искали в Богородском горокруге и в Дзержинском. Информация о его смерти появилась на сайте отряда в пятницу.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Пропавшего с 23 сентября разыскивали добровольцы отряда «Лиза Алерт». В частности, поиски проходили в лесу.