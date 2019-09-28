РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Футбольный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска сразится с командой «Серпухов» в матче на выезде в субботу, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В День города, 21 сентября, «Витязь» сразился с «Приалитом» в домашнем матче на стадионе «Труд» в Подольске и победил со счетом 6:5. В следующем туре команда в субботу сыграет на выезде с ФК «Серпухов».

Матч с клубом «Серпухов» будет проходить в Серпухове на стадионе «Труд» и начнется в 15:00.

А 5 октября в Подольске «Витязь» примет «Металлиста» из Королева. Начало матча в 14:00 на стадионе «Труд». Любителей футбола приглашают поддержать команду.