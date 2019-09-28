РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Посвященные краеведению тематические интерактивные площадки ко Дню туризма организуют в парке имени Талалихина подмосковного Подольска в субботу, сообщается на сайте администрации горокруга.

Главной площадкой Международного дня туризма в Подольске станет парк культуры и отдыха имени Талалихина. Комитет по культуре и туризму администрации округа приглашает жителей и гостей муниципалитета посетить в этот день интересные тематические интерактивные площадки праздника с 12:00 до 15:00.

«На них пройдут программы по теме «История и современность нашей малой родины, которую мы любим». Сотрудники музеев и библиотек подготовили передвижные выставки, слайд-шоу и видеофильмы об истории родного края, мультимедийные проекты, познавательные викторины, пешеходные экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные конкурсы и игры», – говорится в сообщении.

Сотрудники Федерального музея профессионального образования усадьбы «Ивановское» познакомят посетителей парка с уникальным проектом «Наш уездъ». Они представят новые маршруты внутреннего туризма по историческим местам России и Подмосковья, а также предложат адреса путешествий по достопримечательностям планеты. Туристско-информационный центр «50» познакомит с обширной экскурсионной программой по Подольску.

Артисты и творческие коллективы культурно-досуговых учреждений представят на танцевальной веранде парка концертную программу «Подольск нам к творчеству дорогу проложил!».

Волонтеры комитета по делам молодежи администрации Подольска и студенты Российского государственного университета туризма и сервиса примут активное участие в празднике. Они проведут квест-игру «Магниты туризма Большого Подольска». Победителей ждут оригинальные призы.

Кроме того, в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в субботу завершится сезон летнего отдыха, в этот день будут работать аттракционы, на которые победители конкурсов и викторин смогут попасть бесплатно.

Площадки организуют сотрудники Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье», Подольского краеведческого музея, Климовского историко-краеведческого музея, Централизованной библиотечной системы округа.

Также в субботу все музеи городского округа Подольск будут работать бесплатно.