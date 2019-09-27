РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 сен. В родильном доме микрорайона Саввино Балашихи женщина естественным путем родила ребенка весом 5,4 килограмма, такой крупный малыш появился на свет в этом роддоме впервые, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Произошли уникальные роды. Женщина поступила уже рожая, оперировать было невозможно, поэтому врачи и акушерки сделали все, чтобы она родила естественным путем. Для мамы и для сотрудников было неожиданно получить такого крупного ребенка», – сказал заведующий отделением для новорожденных медучреждения Денис Аксенов.

Он добавил, что роды длились четыре часа и прошли без осложнений. Родившегося мальчика мама назвала Евсеем. Состояние новорожденного удовлетворительное. Ребенку проведут все необходимые обследования и выпишут домой.

Для матери новорожденного Надежды это были вторые роды: первого ребенка весом 4,2 килограмма она родила два года назад.

«Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого – и в мыслях не было. Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына. Все прошло быстро, не успела опомниться», – отметила Надежда.