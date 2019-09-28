РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 сен. В подмосковном Королеве в субботу состоятся матчи муниципального и регионального этапов всероссийской акции «Молодежки ОНФ» по дворовому футболу «Уличный красава», говорится в сообщении пресс-службы Регионального отделения ОНФ в Московской области.

Матчи начнутся в 10:00. На поле стадиона выйдут 30 команд в двух возрастных категориях – 14-15 лет и 16-17 лет.

«Среди них ребята из Мытищ, Ногинска, Каширы, Королева, Электростали, Шатуры, Подольска, Павловского Посада и других городов Подмосковья. 28 сентября они поборются за выход в межрегиональный этап турнира», – говорится в сообщении.

Финальные игры турнира пройдут в ноябре на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу.

Впервые акция по дворовому футболу 5 на 5 состоялась в прошлом году, в ней приняли участие более 35 тысяч молодых спортсменов из 85 регионов страны. К участию в состязаниях допускаются исключительно непрофессиональные команды – в этом и состоит особенность уличного формата.