РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 сен. В поселке Малаховка Люберец в субботу пройдет традиционное закрытие мотосезона, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать восьмого сентября в Малаховском парке культуры и отдыха пройдет традиционное закрытие мотосезона. Откроется мероприятие мотопробегом», – говорится в сообщении.

Сбор колонны участников мотопробега пройдет возле культурно-досугового центра «Союз», начало в 15:00. Он находится по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. В 17:00 колонна въедет в Малаховский парк.

«Зрителей ждет насыщенная программа: выступление рок-групп и артистов эстрады, огненное шоу, спортивные конкурсы, аттракционы, праздничный салют. Вход свободный», – подчеркивается в материале.

Организатором мотопробега и праздника в честь закрытия сезона является спортивный технический клуб «Свобода двух колес».