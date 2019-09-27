РИАМО - 27 сен. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома №13 в ЖК «Императорские Мытищи» со встроенной поликлиникой, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Поликлиника в деревне Погорелки городского округа Мытищи рассчитана на 100 посещений в смену для взрослых и на 100 посещений для детей», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Застройщиком объекта выступила ГК «Гранель».

Общая площадь 12-секционного семиэтажного дома составляет около 31,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 379 квартир, жилая площадь – более 17 тысяч квадратных метров.

На прилегающей к дому территории размещены игровая и спортивная площадки, обустроен тротуар, парковочные места, выполнено озеленение. Кроме этого, учтены требования доступности для маломобильной группы населения.