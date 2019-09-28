РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В центре реабилитации животных «Юна» в деревне Кутьино подмосковного Подольска в субботу пройдет День открытых дверей, во время которого проведут экскурсию, лекцию от зоопсихолога и знакомство с подопечными, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы отмечаем ровно год со дня официального открытия нашего центра «Юна». Спасибо всем, кто нас поддерживает, помогает и дает шанс развиваться и тем, кто неравнодушен к животным так же, как и мы. А может вы хотите поздравить нас с годовщиной лично? Тогда обязательно приходите на День открытых дверей в центр «Юна» 28 сентября. Гостей ждут экскурсии по центру, лекция от зоопсихолога и эксперта Ольги Лахтюк и знакомство с нашими подопечными», - говорится в сообщении.

Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено. Поэтому лучше заранее зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoCQip6yShM.