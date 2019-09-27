РИАМО - 27 сен. Названы городские округа, чьи жители активнее всего принимали участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», в числе лидеров - Балашиха, Одинцовский, Ленинский, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Самое активное участие приняли жители городских округов Балашиха – на акцию вышло 42 тысячи человек, Одинцовский - 30 тысяч участников, Ленинский – 22 тысяч, Подольск – 18,8 тысяч, Мытищи – 16,2 тысяч участников.

«Наша цель – восстанавливать не только леса, но и озеленять родное Подмосковье, чтобы каждый житель смог посадить возле дома свое дерево», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Всего в акции приняли участие более 297 тысяч человек. Центральная площадка была организована на лесном участке в Одинцовском городском округе вблизи деревни Хлюпино Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес». 3,3 тысячи человек приняли участие в акции на этой площадке, на территории 7,6 гектара высадили 20 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

«Мы благодарим каждого, кто принял участие в акции. Проводя подобные мероприятия, мы надеемся, что, если человек пришел посадить деревья с семьей и детьми, то в следующий раз он не кинет мусор, не срубит дерево, не оставит непотушенный костер. Мы вовлекаем людей в наше общее дело – сажать лес и заботиться о нем», — отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.