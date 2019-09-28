РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. В Подольске в субботу проведут областную военно-патриотическую игру «Девушки в Погонах» для участниц юнармейских отрядов региона, для девушек приготовили 9 конкурсов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске 28 сентября пройдет военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» среди участниц юнармейских и военно-патриотических отрядов региона. В ней примут участие 56 команд из различных муниципалитетов Московской области. От Подольска выступит 6 команд – 5 из школьных учреждений и сборная «Патриоты Подолья» местного отделения ВВПОД «Юнармия», – говорится в сообщении.

Для девушек приготовлено 9 конкурсов, среди которых – строевая подготовка, имитационная стрельба из лазерного автомата, сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, проверка знаний по истории Великой Отечественной войны, знания воинских званий и другие. В составе команд – по 7 девушек и один руководитель.

Также в ходе игры юные патриоты посетят выставку современных видов вооружения. Кроме того, участницам военно-патриотических объединений Московской области будет предоставлена уникальная возможность пострелять в настоящем тире, который используется для подготовки специальных подразделений Вооруженных сил РФ.

В открытии военно-патриотической игры примут участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков, а также представители министерства обороны Российской Федерации, военного комиссариата Московской области и Главного штаба ВВПОД «Юнармия».